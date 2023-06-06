Dışişleri Bakanı Fidan resmi Twitter hesabı açtı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yeni açılan resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Fidan resmi Twitter hesabı açtı
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi Twitter hesabı açtı.

Fidan, resmi Twitter hesabından yaptığı ilk paylaşımda, "Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini kardeşim İbrahim Kalın'a devrettim. Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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