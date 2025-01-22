Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması, Bakanlar seviyesinde ilk toplantısını Ankara'da yaptı. Toplantıda terörle mücadelede işbirliği konusu ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç’i "önemli bir ortak ve müttefik" olarak niteledi. İsveçli Bakan ise PKK/YPG ve FETÖ’ye, terör örgütü demekten kaçındı.

Türkiye ile İsveç arasında oluşturulan Ortak Güvenlik Mekanizması, Bakanlar düzeyinde Ankara’da toplandı.



Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer katıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise, yangın faciası nedeniyle Bolu’da olduğu için katılamadı. Adalet ve İçişleri Bakanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcileri de toplantıda hazır bulundu.

Toplantı sonrası 3 bakan ortak açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsveç'i "önemli bir ortak ve müttefik" olarak niteledi. "Türkiye olarak İsveç'i terörle mücadele çabalarında desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Fidan, İsveç'in Türkiye'nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecine desteğine güvendiklerini de sözlerine ekledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise, terörle mücadelede iş birliği mesajı verdi. Ancak PKK/YPG ve FETÖ’yü “terör örgütü” olarak nitelemedi.



İsveçli Bakan, "Türkiye’de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik." demekle yetindi.