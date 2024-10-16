Doğu Perinçek: "PKK silah bırakmaz, bıraktırılır"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Meclis kürsüsünden PKK lideri Öcalan'a yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Perinçek, "PKK silah bırakmaz, PKK'ya silah bıraktırılır" dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, Meclis kürsüsünden PKK lideri Öcalan'a yaptığı çağrıya tepki gösterdi. Perinçek, "PKK silah bırakmaz, PKK'ya silah bıraktırılır" dedi. PKK'nın devletin değil, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin muhatabı olabileceğini vurgulayan Perinçek, Bahçeli ve iktidar çevrelerinin, İsrail tehdidi bahanesiyle girişilen yeni açılım sürecine yönelik savunmalarını da tek tek çürüttü.

Yeni Anayasa ve İsrail tehdidine karşı “toplumsal mutabakat” adı altında yeni bir bölücü açılım girişimi devreye alındı. İktidar çevreleri, medyasıyla birlikte yeni açılım taşlarını döşüyor. Süreç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin adımları ve açıklamalarıyla ilerliyor.



Devlet Bahçeli, son olarak PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “örgüte silah bıraktır” çağrısı yaptı. Bahçeli’nin meclis kürsüsünden yaptığı çağrıya tepki, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten geldi. Perinçek, “PKK ancak Türk Silahlı Kuvvetlerinin muhatabı olur” dedi.

Perinçek, Suriye ile normalleşmenin ileri seviyeye taşındığı bir dönemde devreye sokulan Amerika'nın "Türkiye himayesindeki Kürdistan" planını, günler öncesinden açıklamış; planı aşama aşama anlatmıştı.

Perinçek, DEM Parti ile tokalaşmasını “uzattığım el Türkiye’de birleşelim tebliğidir” diye açıklayan Bahçeli’ye, DEM parti ile uzlaşmanın tehlikelerini hatırlattı.



Cumhur İttifakı, iç cephe vurgusu yaparken, bölgedeki İsrail tehdidini öne sürüyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli de DEM Partiye elini uzatırken, “içerde barış sever ve hoşgörü ortamı oluşması” temennisini dile getiriyor.

Peki Bölgede ABD-İsrail emperyalizmine karşı savaş verilirken, “iç cephe ve toplumsal mutabakat” perdesi altında ABD’nin bölgedeki piyonu PKK’ya el uzatmak Türkiye’ye fayda sağlar mı?

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