İstanbul'da tramvayın çarptığı yaya yaralandı

İstanbul Fatih'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya tramvay çarptı. Kaza sebebiyle seferler aksadı.

Mert Sagit Mert Sagit
İstanbul'da tramvayın çarptığı yaya yaralandı
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Kızılelma Caddesi'nde Çapa ile Fındıkzade tramvay durakları arasında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan ve yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişiye tramvay çarptı.

Tramvayın altında kalan yaya için bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye götürüldü.

Kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süre aksadı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.

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