Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 544 bin vatandaşa Evde Bakım Yardımı ödemesini her ay düzenli olarak yapıyor. Destek alanların ödemelerin ne zaman yapılacağını araştırıyordu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyor. 2006 yılında başlayan destek ödemeleri engelli vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesini amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.
DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.
Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." dedi.