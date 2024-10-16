Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıyor. 2006 yılında başlayan destek ödemeleri engelli vatandaşların ailelerinin yanında desteklenmesini amaçlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ekim ayı ödemeleri ile ilgili açıklama yaptı.

DESTEK ÖDEMELERİ HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti.

Bakan Göktaş, "Bakanlık olarak engelli bireylerin eğitim, sağlık, güvenlik, istihdam gibi temel haklarına tam olarak ulaşmaları için hak temelli bir bakış açısıyla politikalar geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz bütüncül ve adil sosyal hizmet modelleri ile toplumun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 4,9 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık." dedi.