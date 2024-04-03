Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı!

31 Mart yerel seçimlerinde CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yeniden seçilerek Çağlayan Adliyesi’ndeki İl Seçim Kurulu’ndan mazbatasını 16.00'da aldı. Pazar günü yapılan seçimde İmamoğlu, seçmenlerden yüzde 51.14 oy olarak yeniden başkan seçilmişti.

İmamoğlu mazbatasını alırken şunları ekledi; "Benim için çok özel bir an. Bu anı ikinci kez yaşıyoruz. Çok mutluyum, çok onurlu, gururluyum. Sorumluluğumuzun farkındayız. Hem mazbata sürecine dair, hem mazbatanın anlamına dair, hem şehre olan sorumlulukları ifadesiyle ve de bizden, vatandaşların beklentisi aynı zamanda şehri ne kadar önemli bir detaylara sahip olduğu hususunda değerli İl Seçim Kurulu Başkanlığı’nın çok özenli ve değerli cümlelerine yürekten teşekkür ediyorum. Bu bağlamda, bugün burada İstanbul şehrimize yakışan, İstanbul gibi kadim bir kentin seçim sonrası dünyasına değer katan böylesi bir ortamın hazırlanmasından ötürü de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir an olmuştur. İstanbul halkına yakışan bir ortam sağlanmıştır. Aynı zamanda 16 milyon insanımızın mazbatası aslında bana verilen mazbata. Ve bunun değeri, sorumluluğu çok büyük. Sayın başkan çerçeveyi makul ölçüsüyle getirdi ama yükü itibarıyla onu ben hissettim. O omuzlardaki bir yük ve ben bunu çok derinden hisseden birisiyim. Allah mahcup etmesin bu şehrin insanlarına ve bu ülkenin vatandaşlarına. Hatta ilave yapıyorum; bütün insanlığa. İstanbul sadece bu şehir yaşayanların veya ülkemiz insanlarının duygularının değil bütün insanlığın duygularının beslendiği bir kenttir.”