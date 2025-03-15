Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş arasında soğuk rüzgarlar esti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş arasında soğukluk giderek artırıyor. Ankara'da halk buluşması öncesi İmamoğlu, Yavaş'ı ziyaret etti. Yavaş, "farklı düşüncede olduğum için bugünkü buluşmaya katılmıyorum" dedi.

Emre Can Emre Can
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CHP'nin Cumhurbaşkanlığı önseçim adayı Ekrem İmamoğlu, Ankara'daki halk buluşmasına katılyan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. İmamoğlu birlik görüntüsü vermek istese de buluşmada soğuk rüzgarlar esti. Gerginlik yüzlere yansıdı. Mansır Yavaş, aralarındaki görüş ayrılığına dikkat çekti.

İmamoğu, örgütler benimle mesajı verdi. Kimse kimsenin yedeği değil diyen Mansur Yavaş, Ankara'dan sonra şimdi sıra Türkiye'yi temizlemekte diyerek adaylık mesajı verdi. İmamoğlu ise partinin kararı esastır diyerek Yavaş'a mesaj verdi.

İmamoğlu, Mamak'ta Hidayet Türkoğlu Spor Salonunda Ankara'lılara hitap etti. Salonda Mansur Yavaş sloganları atılması üzerine Yavaş'a da selam gönderdi.

CHP'de aday belirlemek için önseçim kararı alınmış olsa Mansur Yavaş bunun erken olduğunu her fırsatta dile getiriyor. Yavaş, adaylık ile ilgili mesajlarını katıldığı toplantılarda vermeye devam ediyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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