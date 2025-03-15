Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin'den birlik vurgusu

Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, Suriye'de çıkan olayları planlı olarak gördüklerini belirtti. Samandağ ve Defne'de düzenlenen eylemleri de değerlendiren Şahin "biz aleviler olarak her zaman emperyalizmin karşısındayız" dedi.

Emre Can Emre Can
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin'den birlik vurgusu
Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Başkanı Mehmet Şahin'den birlik vurgusu
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Suriye'nin kıyı bölgesinde meydana gelen İsrail provakasyonlarına karşı Horasan Erenleri Derneği Başkanı Mehmet Şahin alevi vatandaşlarımızı uyardı.

Esad'ın iktidardan düşmesiyle kaos durumunun oluştuğunu belirten Şahin, bu kaosu değerlendirmek isteyen emperyalist kuvvetlere karşı birlik çağrısı yaptı. İsrail'e müdahele çağrısı yapan sözde şeyh Selim Narlı ve İsrail kışkırtmasında rol oynayan Mihraç Ural da Şahin'in hedefindeydi.

"Mihraç Ural, Türk müdür, Türkiyeli midir? Suriye ile bağı ne? Karmaşık bir konu. Ama yurtsever biri olmadığını söyleyebiliriz. Selim Narlı'ya gelince, biz Aleviler zaten "mazlumuz, eziliyoruz" hassasiyeti var. Dolayısıyla Selim Narlı da kalkıyor bu hassasiyeti kullanıyor. Onların söyledikleri bizim için bir anlam ifade etmiyor."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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