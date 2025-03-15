İran Ankara Büyükelçisi Ankara-Tahran ilişkilerine dair konuştu! "Türkiye'nin güvenliği İran'ın güvenliğidir"

“Türkiye'nin güvenliği İran'ın, İran’ın güvenliği Türkiye’nin güvenliğidir.” İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Ankara - Tahran ilişkilerini bu sözlerle değerlendirdi.

İki ülke güvenliğinin birbirine bağlı olduğunu belirten Habibullahzade, “Biz hiç bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine zarar verecek bir duruma izin vermeyiz” sözlerini kullandı.

İranlı elçi bu açıklamaları Ankara’da gazetecilerle bir araya geldiği iftar programında yaptı. Suriye’deki gelişmeler hakkında da değerlendirmeler yapan Habibullahzade, İsrail’in Suriye’deki koşulları suistimal ettiğine dikkat çekti.

“Suriye ile ilgili 3-4 temel politikamız var. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerekiyor. Suriye'deki tüm etnik ve diğer grupların hakları ve hukuklarına riayet edilmelidir. Suriye halkının destekleyeceği yönetimi biz de destekleriz. Ek olarak Siyonist İsrail rejiminin geçmişte ve yeni dönemde Suriye’de işgal ettiği toprakların özgürleştirilmesini istiyoruz. Suriye halkının iyiliğini hiçbir şekilde düşünmeyen, onların hayatlarını, onların hayrına düşünmeyen bazı taraflar açısından suistimal edilecek koşullar şu anda Suriye'de meydana gelmiştir.”

Suriye’nin güvenliğinin korunması gerektiğini belirten Habibullahzade, buradaki güvenliğin Türkiye, Irak ve İran için önemli olduğunu ifade etti. “Biz bölgemizdeki tüm halkların, ülkelerin güvenliği ve istikrarı için beraber istişare içinde olmamız gerekiyor" dedi.

İran elçisi Habibullahzade, Suriye’de son dönemde yaşanan olaylar konusunda Ankara ile devamlı istişare içinde olduklarını bildirdi. Suriye’de geçmişte Türkiye’nin güvenlik endişeleri olduğunu da hatırlatan Habibullahzade, yeni dönemde bunların giderilmesini ümit ettiklerini aktardı.