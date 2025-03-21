Ekrem İmamoğlu'nun savcılığa sevk edileceği tarih açıklandı!

Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ifade vermeye başladı. İmamoğlu'nun ilk olarak Mali Şube’de ifadesi alınıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyurdu. İmamoğlu hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ayrıntılarına da ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başlatılan yolsuzluk ve terör soruşturmasıyla ilgili gözaltı sayısı 90’a yükseldi.



Gün içinde firari olan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İştirakler ve Bağlı Kuruluşlar Komisyonu Başkanı firari Ertan Yıldız, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe ve Uğur Ataman da yakalanarak gözaltına alındı.



Yolsuzluk ve terör suçlamasıyla gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ilk olarak Mali Şube’de ifade vermeye başladı.



İmamoğlu daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde de ifade verecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu'nun yarın saat 21.00'de savcılığa sevk edileceğini duyurdu.



İmamoğlu hakkında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu raporunun ayrıntılarına da ulaşıldı.



Raporda, "FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak" suçundan tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun danışmanı Erkan Karaarslan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer belediyelerinden toplam 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı, İmamoğlu ile Karaarslan arasında 1 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı kaydedildi.



İmamoğlu'nun gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu Tahir Başarır, Lütfü Ağgül ve Mustafa Çobanoğlu'nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bazı soruşturmalarda adlarının geçtiği bildirildi.



İhale yolsuzluğuyla ilgili raporlarda, 2021 yılında şüpheli Ali Nuhoğlu'nun şirketinde elektrikçi olarak çalışan 22 yaşındaki Furkan Remzi Ceylan'ın 2023'te İstcon İnşaat Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olduğu tespiti dikkat çekti.



Ceylan'ın yönetim kurulu başkanlığı yaptığı şirketin sadece 2024 yılında KİPTAŞ ve İSFALT'tan 3 milyar liralık ihale aldığı belirtilen raporda, bu paranın Nuhoğlu'nun şirketine aktarıldığı, daha sonra da Nuhoğlu tarafından verilen vekaletle Ceylan ve şoförü tarafından nakit olarak çekildiği kaydedildi.



"PKK/KCK terör örgütüne yardım" soruşturması kapsamında şüpheliler Azad Barış'a ilişkin hazırlanan MASAK raporuna da ulaşıldı.



Azad Barış'ın HDP'nin hesabına 21 milyon lira para transferi yaptığı tespit edildi. Barış'ın para hareketlerinde 2017-2025 yılları arasında sürekli olarak döviz yatırma-çekme işlemleri bulunduğu, ancak bazı dönemler işlem hacminde artışlar görüldü.

