Erdal Beşikçioğlu Adaylığını İlan Etti! Peki Etimesgut Belediyesi Hangi Partide? Etimesgut Belediye Başkanı Kim?

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara Etimesgut ilçesinde Erdal Beşikçioğlu'nu aday gösterdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın karşı çıktığı söylenen adaylık kesinleşti. Beşikçioğlu'nun adaylığının kesinleşmesinden sonra Etimesgut Belediyesi'nin mevcut belediye başkanı ve belediyeyi hangi partinin kazandığı merak konusu oldu.

Erdal Beşikçioğlu CHP'nin Etimesgut İlçe Başkanı Adayı Oldu

Dün gündeme bomba gibi düşen adaylık, krizle başladı. İddiaya göre Erdal Beşikçioğlu'nun adaylığına Mansur Yavaş karşı çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaşanan kriz soruldu. Özel verdiği yanıtta, "Beşikçioğlu’nun adaylığı fikrini Mansur Yavaş’la ilk paylaştığımda hoşuna gitmişti, yine gider…" ifadelerini kullandı. Adaylığın kesinleşmesinden sonra Mansur Yavaş'tan bir açıklama yapılmadı.

Etimesgut Belediyesi'ni Hangi Parti Kazandı?

Ankara'nın metropol ilçelerinden olan Etimesgut'ta son seçimlerde toplam 344 bin 898 oy kullanıldı. Seçime katılma oranının yüzde 85,05 olduğu ilçede, CHP adına Celal Çelik yarışa katıldı. Çelik, oyların 152 bin 57'sini alarak seçimde ikinci geldi. Belediyeyi kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı olarak seçime giren ve MHP'den aday olan Enver Demirel oldu. Demirel, oyların yüzde 49,57'sini alarak seçimi kazandı. Aldığı oy sayısı 164 bin 842 oldu.