Erdoğan İzmir adaylarını tanıttı! 25 ilçeye AK Parti, 5 ilçeye MHP adayları belirlendi.

AK Parti İzmir’de Cumhur İttifakının 30 ilçe adayını açıkladı. Adayları kamuoyuna Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan duyurdu.

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AK Parti İzmir’de Cumhur İttifakının 30 ilçe adayını açıkladı. Adayları kamuoyuna Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan duyurdu.


Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan cumhur ittifakının İzmir'deki belediye başkan adaylarını tanıttı.

5 ilçede Milliyetçi Hareket Partisi, 25 ilçe AK Partili isimler aday oldu. Ak Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Konak belediye başkanı olarak yarışacak.

İzmir’in 30 ilçenin 6'sı Cumhur İttifakında. İyi Parti ve Dem Parti'nin ayrı ayrı aday çıkarması AK Parti’nin özellikle kırsal ilçelerdeki belediye sayısını artırma olasılığını güçlendirdi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan açılışı bir çok kez ertelenen Bayraklı Şehir Hastanesi ve Bağlantı yollarının da açılışını yaptı.

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