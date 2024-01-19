Erdoğan'dan Hasan Akkuş'a Sert Tepki! "Utan, utan..."

Büyükçekmece Belediyesi'ne yapılan operasyon sırasında yaşananlar çok konuşulmuştu. Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş'un bir kadının boğazını sıkmasına Cumhurbaşkanı Erdoğan da tepki gösterdi. Erdoğan, "Utan, utan... Hani kadına şiddet yoktu?" dedi.

Erdoğan'dan Hasan Akkuş'a Sert Tepki! "Utan, utan..."
Erdoğan'dan Hasan Akkuş'a Sert Tepki! "Utan, utan..."
Editör: Uğur Çam

İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet iddiaları üzerine düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan dört kişinin odasında arama yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi'ne polisler gelmişti. Polislerin gelmesi sonrası belediye binası önünde toplanan kalabalık, gözaltına alınanlara destek vermişti. Kalabalık, çekim yapan A Haber muhabiri darp edilmişti. CHP'li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş da operasyon sırasında orada bulunan yaşlı bir kadının boğazını sıkmış, kadına hakaret etmişti. 

Yaşananlar, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi. Erdoğan, AK Parti Yalova Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında konuyla ilgili CHP'ye ve kadının boğazını sıkan kişiye tepki gösterdi. "Utan, utan..." diyen Erdoğan, "Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok" ifadelerini kullandı. Erdoğan şöyle konuştu:

- Büyükçekmece'de, İstanbul'da başörtülü, yaşlı bir kadına saldırıyor ve adeta boğazından adeta gırtlaklıyor. Utan, utan... Hani kadına şiddet yoktu? Anan yaşındaki bir kadına bu şekilde saldırmanın izahı olmaz. Ey CHP, sizin gidecek yeriniz yok. 

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Kalabalık grup muhabire saldırdıCHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Kalabalık grup muhabire saldırdıGündem
# cumhurbaşkanı erdoğan # büyükçekmece belediyesi
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