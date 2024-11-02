Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na dava

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı’na 1’er milyon liralık tazminat davası açtı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in terör örgütüne üye olma ve propagandasını yapma suçlarından tutuklanmasının ardından, CHP ve DEM ortaklığında miting düzenlenmişti. Özel ve İmamoğlu mitingde konuşmuştu. Davalar da bu mitingde sarf edilen sözlerin üzerine geldi.

Erdoğan, İmamoğlu’nun konuşmasında kendisine yönelik ‘iftira içeren asılsız ithamlar gerekçesiyle’ 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan’ın avukatınca sunulan dava dilekçesinde, İmamoğlu’nun cumhurbaşkanını kamuoyu önünde küçük düşürme amacıyla hareket ettiği belirtildi. Halkı kin ve nefrete sürüklediği ve gerçekleri saptırdığı ifade edildi.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında da ayrıca suç duyurusu yaptı. Saavcılığa verilen dilekçede, Özel’in konuşmasının içeriğine yer verildi. Türk Ceza Kanunu’nun ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ ve ‘iftira’ maddelerine göre cezalandırılmasının sağlanması için gerekli soruşturmanın yapılarak kamu davası açılması talep edildi.

Özel’den konuya ilişkin açıklama geldi. Genel başkan olduğu 5 Kasım 2023'ten itibaren Erdoğan'ın kendisine dava açmamasını Türkiye siyasetinde önemli bir adım olarak düşündüğünü belirtti. "Ama 5 Kasım'a kadar sabredememiş" dedi.