Ergenekon kumpas savcısı yine duruşmaya katılmadı

Ergenekon kumpas davasında görev yapan hakim ve savcıların yargılandığı davada sonuç çıkmadı. Eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel duruşmaya yine katılmadı. Mahkeme ise davayı takip eden avukatların taleplerini almadan bitirdi.

Ergenekon kumpas davasında görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davanın duruşmasında sonuç çıkmadı. eski Savcı Mehmet Ali Pekgüzel duruşmaya yine katılmadı.

MAHKEME İSE FİRAR ŞÜPHESİ OLAN SANIKLAR İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNİ ALMADI

Vatan Partisi MYK Üyesi Nusret Senem konuyu şöyle yorumladı:

Mahkeme talep almadı. bu hukuksuz bir durumdur. Biz talep almadınız diye söyledik ama duruşma bitirildi. Bu kişiler firar edebilirler. edeceklerdir, bunlar böcek gibi firar etmeye çok alışkınlar.

Mahkeme bir sonraki duruşmanın 20 Mayıs’ta görülmesine karar verdi.



