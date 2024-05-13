Ergenekon kumpas savcısı yine duruşmaya katılmadı

Ergenekon kumpas davasında görev yapan hakim ve savcıların yargılandığı davada sonuç çıkmadı. Eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel duruşmaya yine katılmadı. Mahkeme ise davayı takip eden avukatların taleplerini almadan bitirdi.

Editör: Cemre Nilsu Çatakoğlu

Ergenekon kumpas davasında görev yapan hakim ve savcıların yargılandığı davada sonuç çıkmadı. Eski savcı Mehmet Ali Pekgüzel duruşmaya yine katılmadı. Mahkeme ise davayı takip eden avukatların taleplerini almadan bitirdi.

Ergenekon kumpas davasında görev alan hakim ve savcıların yargılandığı davanın duruşmasında sonuç çıkmadı. eski Savcı Mehmet Ali Pekgüzel duruşmaya yine katılmadı.

MAHKEME İSE FİRAR ŞÜPHESİ OLAN SANIKLAR İÇİN İSTENEN TUTUKLAMA TALEBİNİ ALMADI

Vatan Partisi MYK Üyesi Nusret Senem konuyu şöyle yorumladı:

Mahkeme talep almadı. bu hukuksuz bir durumdur. Biz talep almadınız diye söyledik ama duruşma bitirildi. Bu kişiler firar edebilirler. edeceklerdir, bunlar böcek gibi firar etmeye çok alışkınlar.

Mahkeme bir sonraki duruşmanın 20 Mayıs’ta görülmesine karar verdi.

Manisa Soma’da şehit madenciler facianın 10’uncu yılında anıldıManisa Soma’da şehit madenciler facianın 10’uncu yılında anıldıYurt
# vatan partisi # ergenekon
Çok Okunanlar
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Altın alacaklara altın tavsiye! İslam Memiş gün verdi!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Yaşar Güler'den dikkat çeken ABD mesajı!
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi açıklandı! İşte detaylar
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Sinan Ateş'in cinayetten önceki mesajları ortaya çıktı!
Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bu iller sular altında kalabilir!
Prof. Dr. Ahmet Ercan uyardı: Bu iller sular altında kalabilir!
Öne Çıkanlar Erdoğan Miçotakis basın açıklamasına Filistin damgası | ULUSAL HABER Erdoğan Miçotakis basın açıklamasına Filistin damgası | ULUSAL HABER Pazarcılar arasında çıkan kavga kanlı bitti Pazarcılar arasında çıkan kavga kanlı bitti