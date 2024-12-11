Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edildi. Parti disiplin kurulu tarafından alınan karar, Savaş'ın parti ilkelerine aykırı davranışlarda bulunduğu gerekçesiyle verildi.

Sude İnak Sude İnak
Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi
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CHP Merkez Yürütme Kurulu’nun talebi üzerine toplanan Disiplin Kurulu, Savaş'ın son dönemdeki açıklamalarını ve eylemlerini değerlendirdi. Kurul, bu değerlendirme sonucunda oy çokluğuyla ihraç kararını aldı.

Lütfü Savaş, bir süredir CHP’nin politikalarına yönelik eleştirileriyle gündeme geliyordu. Özellikle yerel seçimlere ilişkin yaptığı açıklamalar ve parti yönetimini hedef alan sözleri parti tabanında rahatsızlık yaratmıştı.

Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Genel Merkezi, "Parti disiplini ve ilkeleri herkes için geçerlidir. Lütfü Savaş’ın eylemleri ve söylemleri, parti birlik ve beraberliğini zedelediği için bu karar alınmıştır." ifadelerine yer verdi.

Lütfü Savaş ise karara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. Siyaset kulislerinde bu ihraç kararının, yaklaşan yerel seçimler öncesinde Hatay’da siyasi dengeleri nasıl etkileyeceği tartışılıyor.

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