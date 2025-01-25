Ethem Sancak: "ABD Doğu Akdeniz'de büyük bir çatışmaya hazırlanıyor"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak Donald Trump’ın ikinci başkanlığı döneminde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini Ulusal Kanal’da değerlendirdi.



Vatan Partisi’nin Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanlığını da yürüten Sancak, Amerika’nın Türkiye’ye güvenmediğini söyledi.

- Ordu şu anda Amerika'nın istediği gibi gitmiyor. İstediklerini yapmıyor veyahut da her istediğini yapmıyor. Dolayısıyla güvenmiyorlar. Herhangi bir stratejik kapışmada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hangi tarafta olduğu konusunda tereddütleri var.