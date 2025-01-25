Ethem Sancak: "ABD Doğu Akdeniz'de büyük bir çatışmaya hazırlanıyor"
Donald Trump'ın ikinci kez ABD başkanı olmasını değerlendiren Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, "ABD, Doğu Akdeniz'den ve İkinci İsrail'den vazgeçmez" uyarısı yaptı. Medyadaki İran ve Rus düşmanlığını yayanlara tepki gösterdi.
Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak Donald Trump’ın ikinci başkanlığı döneminde Türkiye-Amerika Birleşik Devletleri ilişkilerini Ulusal Kanal’da değerlendirdi.
Vatan Partisi’nin Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanlığını da yürüten Sancak, Amerika’nın Türkiye’ye güvenmediğini söyledi.
- Ordu şu anda Amerika'nın istediği gibi gitmiyor. İstediklerini yapmıyor veyahut da her istediğini yapmıyor. Dolayısıyla güvenmiyorlar. Herhangi bir stratejik kapışmada Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin hangi tarafta olduğu konusunda tereddütleri var.
Kıbrıs stratejik önemine değinen Sancak, ABD’nin Doğu Akdeniz’de büyük bir çatışmaya hazırlandığını belirtti.
Ethem Sancak, Amerikalıların 2. İsrail Projesi’nden vazgeçmediklerinin altını çizdi.
Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı Sancak, Amerika’nın planlarına karşı Asya ülkelerinin iş birliği yapması gerektiğini ifade etti.
- Amerikan patentli etki ajanları... Televizyonlarda... Her gün, her saat... İran'a düşmanlık yapmaya başladı. Bıraktılar İsraili misraili, İran ve Rusya düşman. Bilerek yapıyorlar onu. Bizim müttefiklerimizle kapıştırtmaya çalışıyorlar. Allah'tan büyük müttefiklerimiz sağduyulu. Ruslar da sağduyulu, İranlar da sağduyulu, Çinler de sağduyulu.
Ethem Sancak, Amerika’nın gücünü kaybettiğini ve Donald Trump’ın da ülkeyi restore etmekte başarısız olacağını söyledi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi