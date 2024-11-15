"Etki ajanlığı"nın yol haritası: Uzlaşı arayışları başladı

“Etki ajanlığı” düzenlemesini içeren kanun teklifi maddesi AK Parti'nin önerisiyle Meclis Genel Kurulunda geri çekildi. Zira öneriye muhalefetin tepkisi yoğundu.

Önce muhalefetin önerileri dinlenecek sonrasında teklif yeniden düzenlenerek Genel Kurul’a getirilecek. Torba kanundan çıkarılan “etki ajanlığı” maddesi için çarşamba günü toplantı yapılacak. Muhalefet, iktidar ve bakanlıklar görüşme yapacak, öneriler masaya yatırılacak.

Ulusal Kanal’a konuşan AK Parti kaynakları düzenlemenin “muhalefetle uzlaşı” sağlanarak genel kurula gelmesini beklediklerini ifade etti. Ayrıca kaynaklar “etki ajanlığı” maddesinin İçişleri Bakanlığı tarafından da sorunlu bulunduğunu belirtti. Bakanlığın da bazı önerileri olduğunu dile getiren kaynaklar, tüm itirazları ele alacaklarını anlattı.

Mecliste süren bütçe görüşmeleri tamamlanınca “etki ajanlığı” maddesi tekrar gündeme gelecek. Maddenin aralık ayı sonu ocak ayı başı gibi gelecek ilk torba kanun teklifinde yer alması öngörülüyor.