Facebook, Perinçek’in Almanya ve İsviçre konferans duyurularına engel koydu

Facebook, Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek’in Almanya ve İsviçre’de düzenleyeceği "Büyük Krize Büyük Çözüm" konferanslarının duyurusunu yapan hesaplara erişim kısıtlaması getirdi.

Vatan Partisi’nin ‘Avrupa, Almanya, Bad Dürkheim, Berlin, Münster, Dortmund, Bielefeld, Duisburg.’ Facebook sayfalarına sözde 'güvenlik nedeniyle' geçici engel koyuldu. Vatan Partisi Frankfurt ve Hamburg sayfaları da yayından kaldırıldı. Sansürün ardından engeli aşmak için Vatan Partisi yöneticileri silinen paylaşımları kişisel sayfalardan paylaştı ancak kişisel hesaplara da engel getirildi.

Aydınlık’a konuşan Vatan Partisi Almanya Temsilcisi Deniz Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

“Konferansların duyurusunu yapmak için Facebook ve Instagram üzerinden çalışmalara başladık. Fakat bu afişleri ve duyuruları paylaşır paylaşmaz. Hesaplarımızın tamamına erişim engeli getirildi. Herhangi bir şekilde hesapları kullanamıyoruz. Bazı basit teknik gerekçeler sundular ama öyle değil. Genel Başkan Doğu Perinçek'in duyurularının ardından sayfalarımızın kapanması manidar. Bu hesaplar takibe alınmış durumda ve konferansa engel oluşturmak isteniyor.

‘AVRUPA’NIN GÖBEĞİNDE KONFERANSI DUYURAMIYORUZ’

“Avrupa'nın göbeğinde Almanya'da İsviçre'de sosyal medyayı bir siyasi parti liderinin konferanslarını duyurmak için kullanamıyoruz. Bu sansür tabii aynı zamanda Vatan Partisi'nin siyasi olarak da doğru bir yerde olduğunun göstergesidir. Çünkü küresel sosyal medya şirketleri sosyal medyayı bir özgürlük alanıymış gibi sunsa da öyle değil. Bazı küresel çıkarlara ve Amerika politikalarına zarar verebilecek kişilerin seslerinin Avrupa'da duyulmasını engellemeye çalışıyorlar.

‘SANSÜRÜ AŞACAĞIZ’

“Tabii biz bu sosyal medya sansürünü aşacağız. Duyurularımızı her tarafta yaptık. Tek sosyal medya alanı bunlar değil. Dolayısıyla her tarafta sokak sokak çalışmaları yürütüyoruz. Doğu Perinçek'in, Büyük Krize Büyük çözüm konferansının duyurularını hiçbir şekilde engelleyemeyecekler ve çok başarılı bir konferans yapacağız.

‘ATLANTİK ÖTESİNE MESAJ VERMEYE ÇAĞRIYORUZ’

“Avrupa’da ifade özgürlüğü, toplantı özgürlüğü, basın özgürlüğü gibi sözler sıkça dillendiriliyor. Ancak konu küresel çıkarlarına uygun olmadığı zaman bu özgürlükler çok kolay bir şekilde hiçe sayılıyor. Konferansın duyurularına gelen engellemeler de zaten sosyal medyanın özgürlük alanı olmadığı ortaya koyuyor. Bu engellemelere karşı yasal girişimlerde de bulunacağız.

"Çünkü her türlü izni alınmış, devlete bildirilmiş, konferansın yeri, kimin konuşma yapacağı bildirilmiş. Dolayısıyla böyle sosyal medyada konferansın duyurusunu engellemeye çalışmak, çeşitli gerekçelerle belirli yerlerden verilen talimatın gereği olduğunu ortaya çıkartıyor.

“Vatan Partisi üyelerini ve vatansever dostlarımızı konferansın duyurularını sosyal medya hesaplarından paylaşarak Atlantik ötesine mesaj vermeye davet ediyoruz."