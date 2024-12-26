FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 7 tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Mert Sagit Mert Sagit
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanmasında 7 tutuklama
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Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda gizli yapılanma yaptıkları tespit edilen ve gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Cumhuriyet savcılarınca sorgulanan şüphelilerden 2'si etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak ve örgütle bağlantısı bildikleri kişileri teşhis etmek istediklerini belirterek itirafçı oldu.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında muvazzaf binbaşının da olduğu 7'si tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, 17 Aralık'ta FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığında gizli yapılanma yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarmıştı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 kişiden 12'si gözaltına alınmıştı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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