Gazze’de son 24 saat: 38 ölü, 137 yaralı

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 399’a ulaştı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Gazze’de son 24 saat: 38 ölü, 137 yaralı
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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, İsrail güçlerinin son 24 saat içinde gerçekleştirdiği 3 saldırıda 38 Filistinli hayatını kaybederken, 137 kişi yaralandı.

7 Ekim 2023 tarihinde başlayan saldırılar, 447 gündür devam ediyor. Bu süre zarfında Gazze'deki toplam can kaybı 45 bin 399’a, yaralı sayısı ise 107 bin 940’a yükseldi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze Şeridi'nin merkezinde çıkan çatışmalarda bir askerin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece 7 Ekim 2023’ten bu yana ölen İsrail askerlerinin toplam sayısı 822’ye yükselmiş oldu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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