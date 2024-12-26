Okan Buruk'tan Icardi hakkında kritik açıklama

51 yaşındaki teknik adam, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle sezonun büyük kısmını kaçıracak olan Icardi için şunları söyledi:

"Şu anda Icardi'nin sözleşmesini dondurma gibi bir düşüncemiz yok. Haziran’da mı yoksa Temmuz’da mı dönecek, henüz belli değil. Buna doktor raporlarına göre karar vereceğiz. Icardi çok önemli şeyler başardı ve şu an sahada olmayışı büyük bir boşluk. Bizim için çok değerli bir oyuncu, onu özlüyoruz."

Buruk, sezon başında Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Victor Osimhen hakkında ise şu ifadeleri kullandı:

"Osimhen'in bonservisini almayı hem teknik direktör olarak hem de taraftar olarak çok isterim. Ancak bu konuda oyuncunun üzerine fazla gitmemek gerekiyor. Ekonomik açıdan da bu durumun doğru değerlendirilmesi lazım. Sezon sonuna kadar bizimle olacak, onun görüşü de bu yönde."

Takımın son dönemdeki performansını değerlendiren Buruk, Michy Batshuayi'nin oyuna olan katkısını övdü:

"Batshuayi oyuna girdiği zaman Galatasaray önemli puanlar kazandı. Gomis etkisi gibi oldu diyebilirim. Galibiyetler, takım içindeki birlikteliği ve birbirine sarılmayı artırıyor. Süre almaları da bu uyumu sağlıyor."

Buruk, Galatasaray'ın hedefleri ve sezonun gidişatı hakkında da konuştu:

"Henüz bu sezon bir şey başarmış değiliz. Aradaki 8 puan farkını çok önemli bir tuzak olarak görüyorum. Konsantrasyonumuzu bozmadan, dikkatli bir şekilde ilerlememiz gerekiyor. Kadromuzu oturtmaya çalışıyoruz ve Eylül ayından itibaren yükselişe geçen, Mayıs’ta şampiyon olan bir Galatasaray hedefindeyiz. Bu yolda istediğimiz noktadayız."