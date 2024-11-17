'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt

Ahmet Ercanlar, Galatasaray’ın Çin’den sponsor bulması sürecinde Doğu Perinçek’in yüzde yedi komisyon aldığına dair iddialarda bulundu. Konuya ilişkin Odatv’ye açıklama yapan Perinçek, “Ercanlar, beni tanımıyor. Hayatımda hiç komisyon almadım ve almam. Ayrıca Fenerbahçe’ye de desteğim olacak” dedi.

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'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
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Galatasaray Kulübü’nün Uzak Doğu'dan sponsor bulma girişimleri, futbol ve siyaset çevrelerinde büyük yankı uyandırdı. Victor Osimhen'in transferini finanse etmek için Çin Endüstri ve Ticaret Bankası (ICBC) ile yapılan görüşmelerin ardından, dikkat çekici bir buluşma gerçekleşti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile bir araya geldi. Ancak, görüşmenin detayları hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

 Bu buluşma, Fenerbahçeli YouTube yayıncısı Ahmet Ercanlar’ın iddiasıyla daha da büyük bir tartışma yarattı. Ercanlar, TGRT Haber yayınında Doğu Perinçek’in Galatasaray’a sponsor bulma sürecinde yüzde yedi oranında komisyon aldığını ileri sürdü. “Doğu Perinçek, Galatasaray Kulübü’ne giderek, devletin gücünü kullanıp Çin’den sponsor getiriyor ve karşılığında komisyon alıyor. Böyle bir durum dünyanın neresinde var?” ifadelerini kullandı.

PERİNÇEK'TEN YANIT: "KOMİSYON ALMADIM, ALMAM"

Odatv, iddialara cevap almak için Doğu Perinçek ile konuştu. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bu iddiaları sert bir dille yalanladı ve “Ahmet Ercanlar, beni hiç tanımamış. Hayatım boyunca komisyon almadım ve almam. Benim tek amacım, Türkiye’nin Asya ile ilişkilerini güçlendirmesine katkı sağlamaktır. Spor, bu ilişkilerin kurulması açısından önemli bir platformdur. Kişisel kazanç peşinde değilim, mal varlığım yok” dedi.

RUSYA'DAN FENERBAHÇE'YE DESTEK SİNYALİ

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, sadece Galatasaray ile sınırlı kalmayarak Fenerbahçe’ye de destek vereceğini ifade etti. Rusya’dan sponsor bulma konusunda Fenerbahçe’ye yardım edeceğini belirten Perinçek, bu çabalarından da herhangi bir komisyon almayacağının altını çizdi.

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'Galatasaray'dan komisyon aldı' iddiasına Doğu Perinçek'ten yanıt
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