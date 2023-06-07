Genelkurmay Başkanı Musa Avsever'den Bakan Güler'e "Hayırlı olsun" ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, aralarında Genelkurmay Başkanı Musa Avsever'in de olduğu bir heyet, Yaşar Güler'e ziyaret gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Musa Avsever'den Bakan Güler'e "Hayırlı olsun" ziyareti
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15 Temmuz'da yaptığı konuşma ve Ergenekon'da FETÖ'cülerin hedef almasıyla dikkatleri üzerine toplayan, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve kuvvet komutanları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e bir ziyaret gerçekleştirdi. 

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakan Güler'in, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever’i, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu’nu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan’ı ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul ettiği belirtildi.

# Musa Avsever # Yaşar Güler # Ercüment Tatlıoğlu # Orgeneral Atilla Gülan # Selçuk Bayraktaroğlu
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