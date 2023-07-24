HDP ve Yeşil Sol Lozan Antlaşmasını hedef aldı, utanmadan BM'yi göreve çağırdı

Türkiye Cumhuriyeti'nin “kuruluş senedi” olarak kabul edilen ve sahada kazandığımız zaferi masada da devam ettiren Lozan Barış Antlaşması'nın 100. yılını kutlarken emperyalizm destekli bölücülük bu kez Lozan üzerinden Türkiye'nin toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını hedef aldı.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi (Yeşil Sol Parti), Kürdistan Komünist Partisi (KKP), Partiya İnsan û Azadî/İnsan ve Özgürlük Partisi (PİA), Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK), Kürdistan Demokrat Partisi-Türkiye (PDK), Partiya Azadî, Hereketa Azadî, Devrimci Demokratik Kürt Derneği (DDKD), Şeyh Said Derneği ve Kürt Kadınlar Birliği Platformu üyeleri, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması'nın 100'üncü yılında açıklama yaptı.

Açıklamada şu sözlere yer verildi: