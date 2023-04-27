HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık destek

Gazeteci İsmail Saymaz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştüğünü belirtti. Saymaz, görüşmede HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceği konusunu konuştuklarını aktardı. Saymaz, Sancar'ın kendisine HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını ilettiğini aktardı. Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

- Bugün ben Mithat Sancar'la görüştüm. Bana "HDP bu seçimde açıkça Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini beyan ediyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklama aslında bir basın toplantısıyla yapılması düşünülüyordu. Fakat kendisini aradım ve Mithat Sancar bana, "Evet Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" dedi. Daha önceki yerel seçimlerde de açıkça CHP adaylarını işaret etmemişlerdi ama oraya oy vermişlerdi. Şimdi ilk kez HDP Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini beyan ediyor ve seçmenine oy çağrısı yapıyor.

Mithat Sancar, Saymaz'a HDP'nin neden Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını şu ifadelerle belirtti: