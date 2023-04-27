HDP'den Kılıçdaroğlu'na açık destek
PKK terör örgütünün siyasi uzantısı HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin açıkça CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini belirtti. Sancar, "Rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık" ifadelerini kullandı.
Gazeteci İsmail Saymaz, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Genel Başkanı Mithat Sancar ile görüştüğünü belirtti. Saymaz, görüşmede HDP'nin cumhurbaşkanlığı seçiminde kimi destekleyeceği konusunu konuştuklarını aktardı. Saymaz, Sancar'ın kendisine HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını ilettiğini aktardı. Saymaz, şu ifadeleri kullandı:
- Bugün ben Mithat Sancar'la görüştüm. Bana "HDP bu seçimde açıkça Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini beyan ediyor" açıklamasını yaptı. Bu açıklama aslında bir basın toplantısıyla yapılması düşünülüyordu. Fakat kendisini aradım ve Mithat Sancar bana, "Evet Kılıçdaroğlu'na oy vereceğiz" dedi. Daha önceki yerel seçimlerde de açıkça CHP adaylarını işaret etmemişlerdi ama oraya oy vermişlerdi. Şimdi ilk kez HDP Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini beyan ediyor ve seçmenine oy çağrısı yapıyor.
Mithat Sancar, Saymaz'a HDP'nin neden Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldığını şu ifadelerle belirtti:
- Biz bu seçimi Türkiye tarihinin en kritik seçimi görüyoruz. İki stratejik hedefimiz var. Birinci hedefimiz tek adam rejimine oy vermek, ikincisi demokratik dönüşüm konusunda etkili hale gelmek. Tek adam rejimini sonlandırmanın yolu Cumhurbaşkanlığından geçiyor. Bir tarafta tek adam rejimi var, diğer tarafta rejimi değiştirme sözü veren Kılıçdaroğlu var. Tek adam rejimini sonlandırma noktasında Kılıçdaroğlu ile ortak noktamız var. Bu sebeple Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık.