Hüda-Par zorunlu eğitimi hedef aldı

Cumhur İttifakı ile Meclis'e giren Hüda-Par 12 yıllık zorunlu eğitimi hedef aldı, ahlaki davranış dersi verilmesini istedi. Hüda-Par Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Eğitimde şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Demir, şiddeti körükleyen en önemli nedenin 12 yıllık zorunlu eğitim olduğunu iddia etti.

Demir, hem zorunlu eğitime son verilmesini hem de ahlaki davranış dersi verilmesi için çağrı yaptı.