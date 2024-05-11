Hüda-Par zorunlu eğitimi hedef aldı
Hüda-Par Genel Sekreteri ve Milletvekili Şehzade Demir, eğitimdeki şiddetin nedeninin zorunlu eğitim olduğunu öne sürdü. Demir, şiddeti gerekçe göstererek 12 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmesini istedi. Demir, öğrencilere ahlaki davranış dersleri verilmesini de talep etti.
Cumhur İttifakı ile Meclis'e giren Hüda-Par 12 yıllık zorunlu eğitimi hedef aldı, ahlaki davranış dersi verilmesini istedi. Hüda-Par Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Şehzade Demir, Meclis’te basın toplantısı düzenledi. Eğitimde şiddet olaylarına ilişkin açıklama yapan Demir, şiddeti körükleyen en önemli nedenin 12 yıllık zorunlu eğitim olduğunu iddia etti.
Demir, hem zorunlu eğitime son verilmesini hem de ahlaki davranış dersi verilmesi için çağrı yaptı.
"Bütün bu şiddetin temel sebebi eğitim sistemimizdir. Şiddeti körükleyen diğer önemli bir husus ise 12 yıllık zorunlu eğitimdir. Okul okumak istemeyen, sorunlu ve başarısız öğrenciler kendileri ile ilgili olumsuzluğun faturasını okula, öğretmenlerine ve idarecilere yüklemektedirler. 12 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmeli, öğrencilere davranışlarını düzeltecek ahlaki davranış dersleri konulmalıdır."
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi