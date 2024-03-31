İlker Yücel, İsmailağa Cemaatinin 'Cübbeli Ahmet Hocayı' hedef alan videosunu analiz etti!

İsmailağa Cemaatinin kendileriyle hiçbir bağı kalmadığını söylediği ve cemaatlerini dağıtmakla suçladığı Ahmet Mahmut Ünlü’den (Cübbeli Ahmet Hoca) konuya ilişkin açıklama gelmişti. Bu açıklamanın ardında "İsmailağa’dan Cübbeli Ahmet Hocaya cevap geldi. Cevabı bizzat merhum Mahmut Ustaosmanoğlu’nun oğlu Ahmet Ustaosmanoğlu Hoca verdi." isimli 25 dakikalık bir video yüklendi.

Yüklenen videoyu Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel analiz etti. Yücel sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada:

"Aşağıdaki videodan anlaşıldığına göre Cübbeli Ahmet'in açıklamaları sonrasında İsmailağa'nın merkezi darmaduman olmuş. 24 dakikada anlatılan temel iddia şöyle: Cübbeli Ahmet, Mahmut Ustaosmanoğlu'nu sevmiyordu, onun liderliğini çekemedi, intikam almak istiyordu ve Rabıta'nın kendisine yapılacağı yalanını söyledi.

Cübbeli Ahmet'in, bu iddialara yönelik izahlarını bilenler için yeni bir bilgi yok. Fakat şu noktalar dikkate değer: İsmailağa ekibi bu videoda Cübbeli Ahmet dışındaki hocaları da açık açık 'Yanlış yaptılar, korktular, deşifre olmak istemediler, sustular!' diyerek suçluyor. (Dakika: 15.38) Yani ikiye bölünen grup üçe (belki de dörde bölünmüş) olabilir.

Hatta bu videoda sağda oturan Mehmet Talu Hoca bile (Ki kendisi Medrese denetiminden sorumlu üst düzey bir isim) 'Hocaefendiler oradaydı ama kim duydu kim duymadı bilemem' diyerek ikircikli bir tutum alıyor. (Dakika: 12.47) İstişare Heyeti'nin 8 kişilik olduğu biliniyor.

Peki o zaman 5 hoca neden videoya çıkmadı? Demek ki İsmailağa'nın merkezinde Cübbeli'ye kılıç çekenlerin çoğunluğu kenarda duruyor, kavgaya girmek istemiyorlar. Dakika 13.42'de 'Ne olur ateşe odun atmayalım, sulh yapalım diye Cübbeli'yle görüştük' diyorlar. Demek ki iddia edildiği gibi savunmada olan Cübbeli değil İsmailağa'nın merkezi.

Zaten heyet 'sulh için' Cübbeli'nin evine, ayağına gidiyor. Videonun sonunda 22.53'te 'Cemaatin dağılmaması için çalışıyoruz' diyerek yedikleri ağır darbenin sonucunu açıklıyor.

Önceki cümlelerinde de 'İhvan ikiye bölündü' diye açık açık söylüyorlar. Ahmet Ustaosmanoğlu dakika 18.19'da 'Cemaat benim babamın malıdır' diyor. İnanılır gibi değil! Samimi dindar yurttaşlarımız mal diye anılıyor.

Bu tarikat ve cemaatlerin hepsi için dindar yurttaşlarımız 'mal' konumunda. Kardeşi FETÖ'den aranan Seyfettin İnanç (İsmailağa'nın tüm para işlerini yürüten soldaki şahıs) dakika 9.11'de Fatih Kalender'in ismini, Cübbeli'yi hedef aldıkları metne yanlışlıkla koyduklarını itiraf ediyor. (Fatih Kalender bu gerçeği açıklayacaksınız diye tepki göstermiş olabilir.) İnanç Aydınlık'ın şu haberi hakkında hala konuşmadı: https://aydinlik.com.tr/haber/ismailaganin-icinden-feto-cikti-seyfettin-inancin-kardesi-mehmet-bahadir-inanc-fetoden-araniyor-453198…

Ahmet Ustaosmanoğlu dakika 24.03'te Cübbeli için 'İlim bazen azma sebeplerinden biri olabilir. İlim sahibi olmak hiçbir şey halletmiyor, çözmüyor' diyor. Cübbeli Ahmet, İsmailağa içinde okumaya merakı ve araştırmasıyla öne çıkan bir isimdi.

İsmailağa ekibi şimdi onu itibarsızlaştırmak için 'ilim çok da önemli değil' demek durumunda kalmış." ifadelerini kullandı.