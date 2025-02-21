İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı!

'Adaylık' için yeterli imzaya ulaşan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP’de önseçimle belirlenecek Cumhurbaşkanlığı adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için başvurusunu yaptı!
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CHP’li milletvekilleri, İmamoğlu’nun aday olması için imza toplamıştı. Gerekli sayıya ulaşılmasının ardından İmamoğlu, adaylık dilekçesini partiye sundu.

İMAMOĞLU'NDAN İLK MESAJ

Ekrem İmamoğlu, resmi başvurusunun ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Dilekçeyi imzaladığı anı paylaşan İmamoğlu, "Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, paylaşımında şu mesajlara yer verdi:

"İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılmak için yola koyuluyoruz.

Parlamenter demokrasiyi, güçler ayrılığını ve denge-denetleme mekanizmalarını en kısa sürede hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını ve endişelerini giderecek, umudu ve geleceğe dair hayalleri hep birlikte ayağa kaldıracağız.

Adaleti iktidarın değil, mülkün temeli yapacak; devletin kurumlarını, bilimi, sanatı, sporu ve medyayı partizanlıktan arındıracağız. Siyasi rekabeti adil, medeni ve mertçe bir yarışa dönüştüreceğiz. Birliğimize, dirliğimize ve güçlü Türkiye idealine hep birlikte sahip çıkacağız.

Çok çalışacağız, çok kazanacağız ve adil paylaşacağız. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını bir yıldız misali parlatacağız. Milletimizin güçlü katılımı ve dualarıyla, yolumuz açık olsun.”

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