İmamoğlu'ndan kayyum seferberliği

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamolu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla Ankara'da terör nedeniyle kayyum atanan belediyeler için seferberlik başlattı.

İmamoğlu, Kayyum atanan belediyeler için siyasi partiler turuna çıktı.

Erken seçim isteyen İmamoğlu, uluslararası anlaşmaların yerel yöneticileri koruduğunu savundu:

- TBB olarak bu antidemokratik uygulamaların sona erdirilmesi amacıyla siyasi partilerle en güçlü şekilde istişareler yapılması için bugün itibariyle harekete geçiyoruz. Bugün itibariyle netleşen; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'le, Demokrat Parti Genel Başkanı Sayın Gültekin Uysal'la, DEVA Partisi Genel Başkanı Sayın Ali Babacan'la, Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu'yla, İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Musavat Dervişoğlu'yla, Saadet Partisi Genel Başkanı Sayın Temel Karamollaoğlu'yla ve Zafer Partisi Genel Başkanı Sayın Ümit Özdağ'la görüşme takvimi belirlenmiştir.