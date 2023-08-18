İmamoğlu'ndan Şimşek'e kredi teşekkürü! Bakanlık İBB'nin dış borçlanmasına onay verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin dış kredilerine onay verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşım yatırımları için ihtiyaç duyulan dış kredilere Hazine'nin onay verdiğini belirterek, Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet Şimşek'e teşekkür etti.

Geçtiğimiz dönem İBB’nin borçlanma sınırını aşmış olmasından dolayı ve projelerin tamamlanmamış olmasından dolayı verilmeyen kredi onayı artık bakanlıktan geçmiş oldu.

İmamoğlu kredilerin; M7 Mahmutbey- Esenyurt Metrosu'nun yapımına, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosuna, M4 Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosuna ve T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayına harcanacağını söyledi.

Böylelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu krediyi ödeyemediğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı krediyi devlet kasasından karşılayacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 2022 yılında 61 milyar 499 milyon 723 bin 807,96 TL olan borçlanma üst sınırını yüzde 33,45 oranında aşmıştı ve İBB 2023 yılına tam 82 milyar 75 milyon 422 bin 11,42 TL borçla girmişti.