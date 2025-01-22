İran, saldırganın cezasını onadı

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, başkent Tahran’da düzenlediği haftalık basın toplantısında, 2023 yılında Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne yönelik saldırının mahkeme süreci hakkında bilgi verdi. Cihangir, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne saldıran Yasin Hüseyinzade adlı kişi hakkında verilen idam kararının Yargıtay tarafından onandığını açıkladı. Cihangir, “Karar, infaz için Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Kurban ailelerinin onayıyla saldırgana verilen idam cezası uygulanacak” ifadelerini kullandı.

AZERBAYCAN'IN TAHRAN BÜYÜKELÇİLİĞİNE SALDIRI

İran’da 27 Ocak 2023’te Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği’ne Yasin Hüseyinzade adlı kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Saldırı sonucunda büyükelçiliğin güvenlik müdürü Orhan Askerov hayatını kaybetmiş, saldırıyı engellemeye çalışan 2 güvenlik görevlisi de yaralanmıştı. Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, Azerbaycan Büyükelçiliği’ne yönelik saldırıya dair açıklamasında, saldırganın olayın ardından yakalandığını ve saldırganın ilk ifadesinde saldırıyı kişisel nedenlerden dolayı gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Rahimi, daha sonra görevden alınmıştı.

Saldırının ardından, 29 Ocak 2023’te Azerbaycan, Tahran Büyükelçiliği’nin faaliyetlerini durdurmuş ve tüm personeli Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye geri çağırmıştı. Temmuz 2024’te ise Azerbaycan’ın Tahran Büyükelçiliği yeniden faaliyete başlamıştı.