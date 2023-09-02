İrfan Değirmenci'den skandal hareket! Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi

Halk TV ekranlarında skandal. İran Değirmenci'den akıl almaz bir hareket geldi. Değirmenci'nin sunduğu programa PKK'nın siyasi partisi Yeşil Sol Parti'den milletvekili Meral Danış Beştaş katıldı. Değirmenci, Beştaş'a yöneltilen PKK sorusunu yanıtlamaması için Beştaş'ı uyardı.

İrfan Değirmenci'den skandal hareket! Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi
Editör: Uğur Çam
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Sık sık skandallarla gündeme gelen Halk TV'de yine bir skandal yaşandı. İrfan Değirmenci'nin sunduğu  Halk TV'de yayınlanan Halk Meydanı programında skandal bir harekete imza attı. Değirmenci, katılımcıların soru sorduğu, konuğun da yanıtladığı formatta yürütülen programda, Meral Danış Beştaş'a yöneltilen sorunun yanıtlanmaması için uyarıda bulundu.

İrfan Değirmenci'den skandal hareket! Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi - Resim : 1

İRFAN DEĞİRMENCİ MERAL DANIŞ BAŞTAŞ'A SORULAN PKK SORUSUNA MÜDAHALE ETTİ

Halk TV ekranlarında skandal. PKK'nın partisi Yeşil Sol Parti'nin Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programda, soru soranlardan biri "PKK bir terör örgütü müdür?" sorusunu yöneltti. Programın sunucusu İrfan Değirmenci, sorunun sorulması ardından panikledi. Değirmenci, "Bu soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz" diyerek müdahale etti. 

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İrfan Değirmenci'den skandal hareket! Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi - Resim : 3

PKK'NIN PROPAGANDA SÖYLEMLERİNİ YİNELEDİ

Meral Danış Beştaş'ta İrfan Değirmenci'nin uyarısını hatırlatarak, "Bu soruya saatlerce cevap verebilirim ama soru terör/terörist meselesi değil. Soru 'Kürt sorunu nedir?' sorusu" ifadelerini kullandı.

Beştaş, konuşmasının devamında PKK'nın sıklıkla dile getirdiği psikolojik savaş yalanlarını sıraladı. Kürtlerin baskı gördüğünü öne süren Beştaş, Yeşil Sol Parti'nin ve HDP'nin yasal zeminde siyaset yaptığını öne sürdü.

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