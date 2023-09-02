İrfan Değirmenci'den skandal hareket! Meral Danış Beştaş'a o sorunun sorulmasını engelledi

Sık sık skandallarla gündeme gelen Halk TV'de yine bir skandal yaşandı. İrfan Değirmenci'nin sunduğu Halk TV'de yayınlanan Halk Meydanı programında skandal bir harekete imza attı. Değirmenci, katılımcıların soru sorduğu, konuğun da yanıtladığı formatta yürütülen programda, Meral Danış Beştaş'a yöneltilen sorunun yanıtlanmaması için uyarıda bulundu.

İRFAN DEĞİRMENCİ MERAL DANIŞ BAŞTAŞ'A SORULAN PKK SORUSUNA MÜDAHALE ETTİ

Halk TV ekranlarında skandal. PKK'nın partisi Yeşil Sol Parti'nin Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı programda, soru soranlardan biri "PKK bir terör örgütü müdür?" sorusunu yöneltti. Programın sunucusu İrfan Değirmenci, sorunun sorulması ardından panikledi. Değirmenci, "Bu soruya yanıt vermek zorunda değilsiniz" diyerek müdahale etti.

PKK'NIN PROPAGANDA SÖYLEMLERİNİ YİNELEDİ

Meral Danış Beştaş'ta İrfan Değirmenci'nin uyarısını hatırlatarak, "Bu soruya saatlerce cevap verebilirim ama soru terör/terörist meselesi değil. Soru 'Kürt sorunu nedir?' sorusu" ifadelerini kullandı.

Beştaş, konuşmasının devamında PKK'nın sıklıkla dile getirdiği psikolojik savaş yalanlarını sıraladı. Kürtlerin baskı gördüğünü öne süren Beştaş, Yeşil Sol Parti'nin ve HDP'nin yasal zeminde siyaset yaptığını öne sürdü.