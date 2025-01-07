İstanbul Barosu Başkanına terör örgütü propagandası soruşturması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, İstanbul Barosu'nun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık'ta paylaşılan bir açıklama nedeniyle başlatıldı. Söz konusu paylaşımda, PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü iddiasıyla "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlamaları yöneltiliyor.

SAVCILIKTA İFADE VERDİ

Bu kapsamda Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne geldi. Kaboğlu ve beraberindekiler, ifade işlemleri için savcılık katına çıktı.

Bu arada, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bazı baro başkanları, Kaboğlu ve İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyelerine destek amacıyla Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine geldi.

Adliyenin önünde basın açıklaması yapan Sağkan, İstanbul Barosunun 147 yıldır hukukun ve adaletin sesi olduğunu belirterek, söz konusu soruşturmanın hukuku ve ifade hürriyetini kısıtlayıcı şekilde yapıldığını savundu.