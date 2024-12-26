İstanbul Milletvekili'nden şok istifa! O partide neler oluyor?

İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 Aralık'ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a sunduğu istifasını, bugün TBMM Başkanlığı’na da ilettiğini duyurdu.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul Milletvekili'nden şok istifa! O partide neler oluyor?
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İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, DEVA Partisi’nden istifa ettiğini açıkladı. Yeneroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEVA Partisi’ni Türkiye’nin sorunlarına çözüm getirmek amacıyla kurduklarını belirterek, parti içindeki siyasal iletişim eksiklikleri nedeniyle hedeflerine ulaşamadıklarını ifade etti. "Amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli programa ve insan sermayesine sahip olan partimizde, maalesef hedeflediğimiz siyasal iletişimi üretemedik. Bunun doğal bir sonucu olarak da milletimizden gerekli teveccühü sağlayacak dirayeti gösteremedik." diyen Yeneroğlu, özellikle 2023 Mayıs genel seçimleri sonrası yaşanan atalet süreci ve 2024 Mart yerel seçimlerinde alınan kötü sonuçları, partideki sorunların derinleşmesine yol açan temel faktörler olarak gösterdi.

GENEL SEÇİM SONRASI DURUM KÖTÜLEŞTİ

Yeneroğlu, kurulduğu günden bu yana çözülmeye çalışan sorunların, genel seçim sonrasında daha da derinleştiğini ve kronikleştiğini belirterek; "Özellikle yüzde 0,41 oy aldığımız 2024 Mart Yerel Seçimlerinden bu yana giderek derinleşen sorunlarımızla yüzleşememe hali, yol arkadaşlığını tesis edememe, kurumsallaşamayan çalışma koşulları ve steril kalma sebebiyle toplumla güçlü iletişim kuramama ve siyasete dönük, etkili bir yönlendirme yapamama gibi sorunlar, tüm çabalarımıza rağmen giderilemedi. Bu sorunlar, DEVA Partisi'ni kuruluşundaki iddialarını taşımaktan uzak bir noktaya taşıdı." ifadelerini kullandı.

Partinin içindeki bu sorunların artık ümitleri zedelediğini vurgulayan Yeneroğlu, siyasete yön verme noktasında yaşadıkları zorlukları kabul edilemez bulduğunu şu cümlelerle ifade etti: "Belki kuruluşundan beri var olan ve mücadelemizin öncelikleri sebebiyle zamanla giderilebileceği ümidiyle geçiştirdiğimiz temel sorunların genel seçim sonrası derinleşerek kronikleştiğini ve artık ümitleri iyice zedelediğini göz ardı edebilecek durumda değilim. Milletimizi ancak inandığım bir yola ve yönteme davet edebilirim, ve teşkilat mensuplarımızdan da ancak bu inançla daha fazla çaba talep edebilirim."

Mustafa Yeneroğlu’nun istifasıyla, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki bağımsız milletvekili sayısı 12’ye yükseldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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