İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi?
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı en fazla üye kaybeden partileri açıkladı. İşte o partiler...
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. YRP üye sayısını en fazla artıran parti olurken, İYİ Parti, DEVA, Memleket ve Gelecek Partisi üye kaybı yaşadı.
İŞTE EN FAZLA ÜYE KAYBEDEN PARTİLER
İYİ Parti
2024: 508.578
2025: 412.744
DEĞİŞİM: -95.834
Demokrat Parti
2024: 342.256
2052: 326.054
DEĞİŞİM: -16.202
DEVA Partisi
2024: 146.820
2025: 134.025
DEĞİŞİM: -12.795
Memleket Partisi
2024: 66.738
2025: 55.554
DEĞİŞİM: -11.184
Saadet Partisi
2024: 243.312
2025: 232.928
DEĞİŞİM: -10.384
Gelecek Partisi
2024: 70.451
2025: 64.389
DEĞİŞİM: -6.062
Halkların Demokratik Partisi
2024: 19.855
2025: 14.539
DEĞİŞİM: -5.316
Demokratik Sol Parti
2024: 25.570
2025: 24.230
DEĞİŞİM: -1.340
Büyük Birlik Partisi
2024: 112.277
2025: 111.007
DEĞİŞİM: -1.270
Ülkem Partisi
2024: 3.332
2025: 2.128
DEĞİŞİM: -1.204