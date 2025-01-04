İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi?

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı en fazla üye kaybeden partileri açıkladı. İşte o partiler...

Mert Sagit Mert Sagit
İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi?
Yayınlanma:

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, siyasi partilerin güncel üye sayılarını açıkladı. YRP üye sayısını en fazla artıran parti olurken, İYİ Parti, DEVA, Memleket ve Gelecek Partisi üye kaybı yaşadı.

 İŞTE EN FAZLA ÜYE KAYBEDEN PARTİLER

İYİ Parti

2024: 508.578
2025: 412.744
DEĞİŞİM: -95.834

Demokrat Parti

2024: 342.256
2052: 326.054
DEĞİŞİM: -16.202

DEVA Partisi

2024: 146.820
2025: 134.025
DEĞİŞİM: -12.795

Memleket Partisi

2024: 66.738
2025: 55.554
DEĞİŞİM: -11.184

Saadet Partisi

2024: 243.312
2025: 232.928
DEĞİŞİM: -10.384

Gelecek Partisi

2024: 70.451
2025: 64.389
DEĞİŞİM: -6.062

Halkların Demokratik Partisi

2024: 19.855
2025: 14.539
DEĞİŞİM: -5.316

Demokratik Sol Parti

2024: 25.570
2025: 24.230
DEĞİŞİM: -1.340

Büyük Birlik Partisi

2024: 112.277
2025: 111.007
DEĞİŞİM: -1.270

Ülkem Partisi

2024: 3.332
2025: 2.128
DEĞİŞİM: -1.204

Kara Kuvvetleri Komutanı sınırdaKara Kuvvetleri Komutanı sınırdaYurt
hdp iyi partili siyasi partiler
Günün Manşetleri
DEM Parti heyetine 2. kez İmralı yolu açılıyor
10 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Malatya'da şiddetli deprem
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları
Hamas'tan son dakika ateşkes açıklaması
Beşiktaş, Rize'den 1 puanla döndü
Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı
Türk derbisinde gülen taraf Fenerbahçe Beko
Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme
Erdoğan'dan 2025 enflasyonuyla ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı Meteoroloji'den hafta sonu için yoğun kar uyarısı
Malatya'da şiddetli deprem Malatya'da şiddetli deprem
Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı Kassam Tugayları'ndan İsrail ordusuna saldırı
İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi? İşte en fazla üye kaybeden 10 siyasi parti hangisi?
6 şehirde Siberağ-14 operasyonları 6 şehirde Siberağ-14 operasyonları