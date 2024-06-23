İyi Parti eriyor

İyi Parti'de erime devam ediyor. Akşener'in Genel Başkanlığı bırakması sonrası Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın da 14 milletvekili ile partiden ayrılacağı iddia edildi. Aydın'ın istifasının ardından Demokrat Parti'ye geçerek Genel Başkan olacağı söyleniyor.

Gazeteci Barış Yarkadaş, Koray Aydın'ın, 14 milletvekiliyle birlikte istifa ederek Demokrat Parti'ye katılacağını ve kısa bir süre sonra genel başkanlık koltuğuna oturacağını iddia etti:

- Yeni bir parti kurmanın hayli zahmetli olacağını, mevcut bir partiyle güçlerini birleştirmenin daha doğru olacağı gibi bir fikre vardılar. Koray Aydın'ın istifadan sonra katılmak istediği partinin adı Demokrat Parti.

Öte yandan Koray Aydın'la Cumhurbaşkanlığı adaylığı için çalışan Ekrem İmamoğlu'nu aralarının iyi olduğu ve son dönemde irtibatlarının arttığı da konuşuluyor.

Aydınlık Gazetesi Ankara Temsilcisi İsmet Özçelik köşesinde, CHP içindeki yetkilerin İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı yarışında Batı’nın desteğine güvendiğini söylediklerini yazdı.



Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6-9 Eylül'de tüzük kurultayı yapacağı ancak seçimli kurultay yapılmaya çalışıldığı da konuşuluyor. Özçelik'in görüştüğü CHP'li isim "Seçimli kurultay olursa İmamoğlu'nun planı şu: Özel’in yerine Gökhan Günaydın. Bu olmazsa ikinci hedefi de belli… PM’de gücünü artırmak." ifadelerini kullandı.