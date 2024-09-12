İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı istifa etti

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden ve tüm görevlerden istifa ettiğini açıkladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı istifa etti
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti.

Özlale, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla partimdeki görevlerimden ve partimden istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum" dedi.

Özlale, 31 Mart'ta İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlerde de yarışmıştı. 

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