İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, oyunu kullandı!
Editör: Yağmur Biçen
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlere ilişkin oyunu Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda kullandı. Akşener oyunu eşi Tuncer Akşener’le birlikte kullandı. Yerel seçimlerden önce ikametgahını Ankara’ya taşıyan Meral Akşener, böylelikle İYİ Parti Genel Başkanı olarak Ankara’da ilk kez oy kullanmış oldu.


Yerel seçimlere ilişkin il ve ilçelerde esnaf ziyareti gerçekleştirerek propaganda yaptığını hatırlatan Akşener, "Bedensel bir çalışma olduğu için baya da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.
Akşener, seçimin Ankara’da çok ilginç geçeceğini söyleyerek, "Her şey iyi olacak. Bizim durumumuz iyi olacak" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Meral Akşaner # 31 mart seçimleri
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