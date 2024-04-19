İyi Parti parçalanacak mı? İşte çarpıcı iddia

Ensarioğlu, "Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır" ifadelerini kullandı.

İhraç talebiyle disipline sevk edilip istifa eden isimden çarpıcı bir iddia geldi.



Eski İyi Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Salim Ensarioğlu, en az 60 ismin İyi Parti’den ayrılacağını söyledi. Sözcü yazarı Saygı Öztürk’e konuşan Ensarioğlu "Bana göre en az 60 milletvekili partilerinden ayrılıp bağımsız olacak. Yeni bir lider çıkıp parti kurarsa bunları toparlayabilir. Bu olmazsa milletvekilleri CHP ve AKP’ye geçmeye çalışır. Bu iki parti milletvekillerinden kaçını alır onu bilemem" ifadelerini kullandı.



Ensarioğlu, İyi Parti’ye ihraç sebebinden dolayı da tepki gösterdi. “Benim üzerimden giden milliyetçi oyları toplamaya çalıştılar, üzerimden siyaset yapmak istediler” dedi.



Salim Ensarioğlu, Şeyh Said hakkında “bölgemizin en önemli değeri” ifadelerinden dolayı 12 Aralık 2023 tarihinde disipline sevk edilmişti. Ensarioğlu, 15 Aralık’ta İyi Parti’den istifa etti.



