İyi Parti'de genel başkanlık yarışı kızıştı!

Seçimdeki başarısızlığın ardından olağanüstü kongre sürecine giden İyi Parti’de, şimdiden Genel Başkanlığa 4 isim aday oldu.

Editör: Uğur Çam
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İyi Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkan Meral Akşener tarafından desteklendiği siyaset kulislerinde konuşuluyor. Öte yandan Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’ın da aday olabileceği ifade ediliyor.

İyi Parti’de genel başkanlık için yarış hız kazandı. Şimdiden 4 isim adaylığını ilan etti. Seçimdeki başarısızlığın ardından İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü kongre sürecini başlattı. Akşener genel başkanlık yarışında aday olmayacağını ilan etti.

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, Akşener adaylıktan çekilmeden adaylığını açıklamıştı. Akşener’in açıklamasının ardından ilk hamle ise Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’ndan geldi.

Dervişoğlu’nun adaylık açıklamasını Ankara Milletvekili Koray Aydın, Genel Başkan Yardımcısı Tolga Akalın’ın açıklamaları takip etti.

Kongrenin yapılacağı 27 Nisan’a kadar ise birçok ismin adaylık gündeminde yer alacağı belirtiliyor. Siyaset kulislerinde Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İstanbul Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu ve Antalya Milletvekili Uğur Poyraz’ın ismi konuşuluyor.

Poyraz ise katıldığı bir televizyon programında partisinin kendisine vereceği her türlü göreve hazır olduğunu belirtti.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# İyi Parti # Müsavat Dervişoğlu # Buğra Kavuncu # meral akşener
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