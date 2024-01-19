İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor! Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş istifa etti

İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Av. Başak Karataş, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Karataş istifa açıklamasında, "Parti içi adaletsizlikler, anti demokratik uygulamalar ve tutarsızlıklar sebebiyle iyi partiden istifa ediyorum" dedi.

İyi Parti'de istifa dalgası büyüyor! Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş istifa etti

İyi Parti'deki kavga büyüyor. Yerel seçimlere istifa ve dağılan 6'lı masadaki ortakları ile kavgalı giden İyi Parti'de sular durulmadı.

İyi Parti Genel Merkez Kurucular Kurulu Üyesi Başak Karataş partisinden istifa etti. Başak Karataş, "Genel merkez marifetiyle hileli ön seçimlerin, siyasi ikbal uğruna milletimiz adına katledilen hayallerimiz vatandaşımızı umutsuzluğa sürüklemede başrol oynamıştır" dedi.

Karataş'ın istifa gerekçesindeki sözleri İyi Parti'nin yerel seçimlerdeki aday krizini de gözler önüne serdi. Açıklamada, "Yerel Yönetimler Başkanının tavsiye ettiği ve Genel Başkanın onayladığı isimleri 'noter makamı' edası ile kabullenmek istifa kararımı pekiştirmiştir" ifadeleri yer aldı.

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