İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: Kayseri'de yeni ayrılıklar

İYİ Parti'deki istifa furyası devam ediyor. Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın İYİ Parti'den ayrılmasının ardından, Pınarbaşı İlçe Başkanı Mustafa Ekinci ve ilçe teşkilatı da partiden istifa etti.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
İYİ Parti’de istifa dalgası sürüyor: Kayseri'de yeni ayrılıklar
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Pınarbaşı İlçe Başkanı Mustafa Ekinci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün itibarıyla Pınarbaşı İlçe Teşkilatı olarak İYİ Parti'den istifa ediyoruz. Bu zamana kadar desteklerini esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize ve tüm partililerimize teşekkür ederim," ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta, Kayseri Milletvekili Dursun Ataş'ın istifasının ardından Develi Belediyesi'nin önceki dönem meclis üyesi Mustafa Ağca, eşi ve beraberindeki 7 kişi, Kocasinan İlçe Başkanı Nazlı Özsoy Şahin ve Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek de görevlerinden ve partilerinden ayrılmıştı.

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