Balıkesir'de terör propagandası yapan 64 yaşındaki kişi yakalandı

Balıkesir'de, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan aranan 64 yaşındaki İ.I. yakalandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Balıkesir'de terör propagandası yapan 64 yaşındaki kişi yakalandı
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Balıkesir'de, PKK/KCK terör örgütünün propagandasını yapma suçundan aranan 64 yaşındaki İ.I. yakalandı. İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından aranması bulunan İ.I., Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yakalanan şahıs, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi.

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