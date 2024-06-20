İYİ Parti'de Koray Aydın depremi! İstifa mı ediyor?

Milliyetçi Hareket Partisi içinden koparılan bir ekiple kurulan İYİ Parti’de genel ve yerel seçim mağlubiyetlerinden sonra başlayan tartışma sürüyor. İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz’in bayram öncesi partiden istifa etmesinin ardından partinin kurucularından Koray Aydın’ın da istifası konuşuluyor.

Koray Aydın, eski Genel Başkan Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşmesini İYİ Partililerin yüzünü yere eğdirdi şeklinde değerlendirerek parti yönetiminden, Akşener’i açıklama yapmaya davet etmesini istemişti. İYİ Parti’den böyle bir çağrı olmadığı gibi Akşener’den de herhangi bir açıklama gelmedi.

Türkiye Gazetesinin haberine göre Koray Aydın’ın önümüzdeki günlerde yeni bir yol haritası çizmek için yakın arkadaşlarıyla toplanacak. Ekibiyle birlikte İYİ Parti’den istifa da dahil önemli kararlar alabileceği ifade ediliyor.

Genel seçimler ve ardından mahalli idareler seçimlerinden yenilgiyle çıkan İYİ Parti tartışmaları çözmek için olağanüstü kurultay yapmıştı. Ancak hiçbir adım İyi Parti'ye çözüm olmadı.

İYİ Parti’nin 14 Mayıs 2023 seçimlerinde kazandığı 44 milletvekilliği istifalarla 35’e düştü. İhraç talebiyle disipline sevk edilen Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz’un da disiplin kararını beklemeden istifa edebileceği iddia ediliyor. İYİ Partide yaşanan dağılma havasının da derinleşerek devam edeceği konuşuluyor.