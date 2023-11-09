İyi Parti'de Kriz Üstüne Kriz! Meral Akşener Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'ı Suçladı
İyi Parti'de sular durulmuyor. Hatipoğlu'nun partiden istifa ederek AK Parti'ye geçmesi sonrası, Meral Akşener'in Uğur Poyraz'ı suçladığı belirtildi. Akşener, ayrıca Ümit Dikbayır'ı da belediyelerle ticari ilişki kurmaklar suçladığı söylendi. İddialar İsmail Saymaz tarafından paylaşıldı.
İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından İyi Parti içindeki krizi yazdı. Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili Ümit Dikbayır'ı banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari parasal ilişki kurmakla suçladığını belirtti. Saymaz, Akşener'in Uğur Poyraz'ı da arkadan iş çevirmek ve Hatipoğlu'nu getirmekle suçladığını aktardı. Saymaz, "İyi Parti, dün grupta iki isme kapıyı gösterdi" ifadelerini kullandı.
İyi Parti'deki Kriz Büyüyor
Saymaz, İyi Parti Sakarya İl Başkanlığının, milletvekili Ümit Dikbayır'a yakın oldukları gerekçesiyle Genel Merkez tarafından istifa ettirildiğini söyledi. Saymaz, "Sakarya’nın ilçelerinden de istifa haberleri gelebilir." dedi.