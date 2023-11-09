İyi Parti'de Kriz Üstüne Kriz! Meral Akşener Ümit Dikbayır ve Uğur Poyraz'ı Suçladı

İsmail Saymaz, sosyal medya hesabından İyi Parti içindeki krizi yazdı. Saymaz, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in milletvekili Ümit Dikbayır'ı banka hesaplarını inceletmek ve belediyelerle ticari parasal ilişki kurmakla suçladığını belirtti. Saymaz, Akşener'in Uğur Poyraz'ı da arkadan iş çevirmek ve Hatipoğlu'nu getirmekle suçladığını aktardı. Saymaz, "İyi Parti, dün grupta iki isme kapıyı gösterdi" ifadelerini kullandı.

İyi Parti'deki Kriz Büyüyor

Saymaz, İyi Parti Sakarya İl Başkanlığının, milletvekili Ümit Dikbayır'a yakın oldukları gerekçesiyle Genel Merkez tarafından istifa ettirildiğini söyledi. Saymaz, "Sakarya’nın ilçelerinden de istifa haberleri gelebilir." dedi.