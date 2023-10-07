İyi Parti'de "Mansur Yavaş" İstifası! Ankara İl Başkanı Görevinden Ayrıldı
Meral Akşener'in yerel seçim açıklamaları sonrası İyi Parti Ankara İl Başkanı istifa etti. Faruk Köylüoğlu, yaptığı açıklamasında "yerel seçim kararıyla ilgili görüşlerinin çeliştiği" gerekçesiyle istifa ettiğini açıkladı. Köylüoğlu, Mansur Yavaş'a yerel seçimlerde destek verilmesini savunmuştu.
CHP'de koltuk kavgası sürerken, İyi Parti cephesinde de istifalar gelmeye devam ediyor. Meral Akşener'in açıklamaları sonrası dağılan Altılı Masa'da yerel seçimlere giderken, İyi Parti'de de Akşener'in açıklamaları yankı uyandırdı. İyi Parti'nin yerel seçim kararı ise, partide istifaya neden oldu.
İyi Parti'de Mansur Yavaş İstifası
İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, partisinin 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararı konusunda, parti yönetimiyle görüşleri çeliştiği için görevinden istifa ettiğini açıkladı. Köylüoğlu, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Meral Akşener'in takdiriyle başladığı İYİ Parti Ankara İI Başkanlığı görevinde, yol arkadaşlarıyla büyük bir mücadele verdiklerini ve Ankara'ya duyduğu sevgiyi dile getirdi.
Ankara İl Başkanı İstifasının Gerekçesini Açıkladı
Göreve birlikte başladığı yol arkadaşlarıyla davaları uğruna tereddüt etmeden inandıkları doğruları söylediklerini, açık ve net olduklarını vurgulayan Köylüoğlu, şunları kaydetti:
- Partimiz Genel İdare Kurulunda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır. 29 Ocak 2023'te devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibarıyla istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum.
Kaynak: Anadolu Ajansı