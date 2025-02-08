İYİ Parti’den CHP’ye erken seçim eleştirisi: “Erdoğan’ın önünü açabilirsiniz”

CHP’nin erken seçim talebini eleştiren Dervişoğlu, Türkiye'nin öncelikli meselelerinin göz ardı edildiğini belirtti. “Bu iktidarın önümüze koyduğu yapay gündemi tartışıyoruz. Ülkenin gündeminde seçim var mı? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu aday olacak diye konuşuluyor. Peki vatandaşın hâli ne olacak?” dedi.

"CHP, Erdoğan’ın yeniden aday olmasının önünü açabilir"

Kütahya’da konuşan Dervişoğlu, CHP’nin erken seçim çağrılarının Erdoğan’ın yeniden aday olmasını sağlayabileceğini öne sürdü. "Tayyip Bey üçüncü dönemi tamamladı, şimdi dördüncü dönemin yollarını arıyor. DEM Parti’den destek alabilir ya da erken seçim talepleriyle Erdoğan’ın önünü açmak mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Özel’den Dervişoğlu’na yanıt: "Türkiye’nin gerçeğiyle uyuşmuyor"

Dervişoğlu’nun eleştirilerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel yanıt verdi. “Biz, Erdoğan’la da Erdoğan’sız da kazanacağız. Müsavat Bey’in söyledikleri bir zemine oturuyor ama Türkiye’nin gerçekliğiyle uyuşmuyor” dedi.

Özel, erken seçim çağrılarının nedenini ise "Türkiye’nin emeklileri, işsizleri ve emekçileri bu iktidardan kurtulmalı. Bunun için bir seçim sandığına ihtiyacımız var" sözleriyle açıkladı.