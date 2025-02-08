CHP’de adaylık tartışmaları: Kılıçdaroğlu, “AK Parti yönlendiriyor” dedi

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’deki cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin erken başladığını belirterek parti yönetimine sert eleştiriler yöneltti. Adaylık tartışmalarının AK Parti tarafından yönlendirildiğini savunan Kılıçdaroğlu, “Bu işin içinde saray var” ifadelerini kullandı.

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CHP’de adaylık tartışmaları: Kılıçdaroğlu, “AK Parti yönlendiriyor” dedi
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Kılıçdaroğlu, aday belirleme sürecinin aceleye getirildiğini söyleyerek CHP yönetimini hedef aldı. “Önce projeyi, hedefi belirleyin” çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Aday belirlemek için neden acele ediyoruz? Önce ülkenin sorunlarına odaklanmalıyız” dedi.

"CHP içindeki adaylık tartışmasını AK Parti yönlendiriyor"

Adaylık tartışmalarının, AK Parti tarafından yönlendirildiğini öne süren Kılıçdaroğlu, “Ekonomiyi, vatandaşın derdini konuşmayacaksınız, parti içine dönüp ‘kim aday olacak’ diye tartışacaksınız. Bütün partililer, cumhurbaşkanı adayını belirlemek için sahaya çıkacak. Emin olun, bu sürecin içinde saray var” ifadelerini kullandı.

"Sırtımdan hançerlendim" sözlerini hatırlattı

CHP yönetimini eleştirmeye devam eden Kılıçdaroğlu, kurultay sürecine de değindi. "Yol arkadaşınızın size ihanet etmemesi gerekir" diyen Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı kendini güçlendirirken, Millet İttifakı darmadağın oldu. Sorumlusu kim? CHP" sözleriyle parti yönetimine yüklendi.

"Erdoğan 'şaibeli kurultay' dedi, CHP sessiz kaldı"

KRT TV’de konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’nin son kurultayını "şaibeli" olarak nitelendirmesine tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in sessizliğini eleştirerek "Sen kim oluyorsun da ‘şaibeli kurultay’ diyorsun? Buna karşılık verilmesi lazım" dedi.

"Demirtaş neden hapiste?"

Yeni açılım sürecine de değinen Kılıçdaroğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğuna dikkat çekti. "Gerçekten samimiyseniz, sivil siyasetten yana olan ve hâlâ hapiste bulunan Selahattin Demirtaş neden içeride?" diye sordu. "Demirtaş, ‘Ben teröre karşıyım, sivil siyasetten yanayım, ülkemde barış istiyorum’ diyor. Daha ne istiyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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