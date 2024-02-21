İyi Parti'den CHP'ye operasyon tepkisi! "Çok büyük ihanettir"

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, CHP'yi işaret ederek partisine 'operasyon' yapıldığını söyledi. İYİ Parti'den istifa eden ve CHP listelerinden aday gösterilen isimleri açıklayan Kavuncu, "Bu bir operasyondur" dedi.

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İYİ Parti'den istifa eden ve CHP listelerinden aday gösterilen isimleri açıkladı. Süreci 'operasyon' olarak niteledi. İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, CHP'yi işaret ederek partisine 'operasyon' yapıldığını söyledi. Kavuncu şöyle konuştu:

"Tamamının yaptığı açıklamada tek bir ortak özellik var. İstifa ediyorlar ve Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorlar."

Kavuncu, İYİ Parti'den istifa eden isimlerin CHP ile ittifak yapılmamasını gerekçe göstererek ayrıldığını ifade etti. Buğra Kavuncu, operasyonun sistematik ve sinsice yapıldığını da belirtti. Kavuncu sözlerine şöyle devam etti:

"Kardeşim biz hür ve müstakil kararını bundan 4 ay önce aldık. Listeler teslim edilmeden bir iki gün önce yapılan istifalar, bunlar operasyondur... Bu bir operasyondur. Bunun artık kıvrılacak bir tarafı yok ve çok büyük bir ihanettir."
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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# Buğra Kavuncu # ekrem imamoğlu # İyi Parti # chp
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